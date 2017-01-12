В Хворостянском районе машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась

ДТП произошло в 14:25 на 29 км автодороги «Осинки — Приволжье» на. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель автомобиля «ГАЗ-325642» двигался со стороны пос. Осинки в направлении с. Приволжье. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, мужчина допустил съезд в правый кювет, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП две женщины 1950 и 1965 годов рождения, находившиеся на пассажирских сидениях «ГАЗели», получили травмы, с которыми были доставлены в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Из размещенных на сайте ГУ МВД фото следует, что как минимум одна покрышка на автомобиле была сильно изношена.