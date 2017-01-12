Молодого омича избили до смерти и ограбили после просьбы закурить

Следователи обвиняют двух неоднократно судимых омичей в разбое и убийстве молодого парня с особой жестокостью 4 июля 2016 года в районе метромоста, сообщает пресс служба СК РФ по Омской области.

По информации Следственного комитета, 24-летний Пестров освободился из колонии в 2015 году, а 33-летий Климкин, в 2013-м. Они познакомились, когда вместе работали на автомойке.

Ночью 4 июля 2016 года пьяные приятели взяли кусок трубы и приехали в центр города, чтобы кого-нибудь ограбить.

На улице к ним подошёл 28-летний парень и попросил закурить. Обвиняемые выследили его и на набережной у метромоста жестоко избили и ограбили — сняли с молодого человека спортивный костюм и туфли, а телефон выкинули.

От многочисленных травм он скончался на месте. Уже утром во время пробежки его мобильный нашла женщина, позвонила отцу погибшего, тело которого они нашли уже вместе.

Расследование уголовного дела в отношении Пестрова и Климкина закончено, доказательства собраны. Сейчас решается вопрос о передаче его в суд.