Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Тарасов нанёс очередной удар по самолюбию Бузовой - СМИ
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
25События года в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
12:05 (мск), источник: АиФ Омск

Молодого омича избили до смерти и ограбили после просьбы закурить

В разбое и убийстве с особой жестокостью обвиняют двух автомойщиков.

Следователи обвиняют двух неоднократно судимых омичей в разбое и убийстве молодого парня с особой жестокостью 4 июля 2016 года в районе метромоста, сообщает пресс служба СК РФ по Омской области.

По информации Следственного комитета, 24-летний Пестров освободился из колонии в 2015 году, а 33-летий Климкин, в 2013-м. Они познакомились, когда вместе работали на автомойке.

Ночью 4 июля 2016 года пьяные приятели взяли кусок трубы и приехали в центр города, чтобы кого-нибудь ограбить.

На улице к ним подошёл 28-летний парень и попросил закурить. Обвиняемые выследили его и на набережной у метромоста жестоко избили и ограбили — сняли с молодого человека спортивный костюм и туфли, а телефон выкинули.

От многочисленных травм он скончался на месте. Уже утром во время пробежки его мобильный нашла женщина, позвонила отцу погибшего, тело которого они нашли уже вместе.

Расследование уголовного дела в отношении Пестрова и Климкина закончено, доказательства собраны. Сейчас решается вопрос о передаче его в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске на самодельной снежной горке погиб подросток
Голодец дала оценку российской пенсионной системе
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь