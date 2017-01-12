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12:05 (мск), источник: РИА Крым

Ночной пожар в жилом доме в Крыму: людей эвакуировали из окон, кто-то выпрыгивал сам

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости (Крым). На пожаре в поселке Кировское на востоке Крыма спасены 16 человек, в том числе годовалый ребенок. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым, информация о загорании квартиры на первом этаже пятиэтажного дома поступила в службу спасения в 02:16.

Местный житель сообщил МЧС, что из подъезда идет густой черный дым, огонь быстро распространяется. К месту происшествия немедленно выехали службы экстренного реагирования. По прибытию спасатели установили, что существует угроза распространения огня на квартиры на верхних этажах, поэтому на место вызвали дополнительные силы МЧС.

«Жильцы крепко спали и поэтому не сразу почувствовали опасность. За это время огонь распространился на все комнаты и помещения. При этом пожар сопровождался сильным задымлением — едкий дым уже заполнил весь подъезд, проникая в квартиры, и отрезал пути эвакуации для жильцов дома, двое из которых предприняли отчаянную попытку выпрыгнуть из окон своих квартир», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Крымские пожарные немедленно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. Спасательная операция и эвакуация людей проводились одновременно с нескольких направлений.

«Из окон задымленных квартир, расположенных на втором и третьем этажах, эвакуация проводилась с помощью трехколенной лестницы. В это же время из подъезда дома пострадавших выводили огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы. Для защиты органов дыхания пострадавших использовались специализированные спасательные маски», — сообщили в МЧС.

Трое пострадавших на пожаре с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Кировскую центральную районную больницу, их жизни ничто не угрожает, отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар, площадь которого составила 45 квадратных метра, был полностью ликвидирован в 04:00. Огонь уничтожил мебель и личные вещи жильцов. Причину возгорания выясняют эксперты.

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