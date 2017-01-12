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11:59 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцев запугали сообщениями о преступниках, выдающих себя за участковых

В соцсетях и мессенджерах казахстанцы получили сообщения якобы с информацией от акимата с призывом не открывать двери участковым, проверяющим регистрацию, так как это могут быть преступники, выдающие себя за стражей порядка.

Источник: Nur.kz

«Вчера было распоряжение акима: не открывайте дверь тем, кто пришел проверять регистрацию граждан, даже если это люди в форме, вы имеете право не впускать их в свой дом. Распоряжение связано с тем, что преступники пользуются сложившейся ситуацией с регистрацией граждан. Предупредите домашних!» — заявлено в распространяемом сообщении.

По информации Tengrinews.kz, в пресс-службе акима Алматы эту рассылку назвали фейком. «Такого распоряжения не было», — заявили в пресс-службе.

Советник акима Астаны Кайсар Жумбайулы также опроверг слухи.

«От акимата никаких рассылок не было. Может быть, люди перепутали. Но я заявляю, что акимат такую рассылку не делал и мы не подтверждаем такую информацию», — сказал он.

Напомним, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, комментируя ситуацию с временной регистрацией, разрешил не открывать двери участковым, отметив, что найдется другой способ проверить наличие или отсутствие временной регистрации.

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