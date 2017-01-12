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12:07 (мск), источник: "Российская газета"

Пьяный челябинец «сломал» алкотестер своим дыханием

Первый же посетитель вновь открытого 9 января челябинского вытрезвителя — сборщик металлолома — своим дыханием вывел из строя алкотестер.

Мужчина заявил, что выпил три литра водки, но выяснить, говорит ли он правду, сотрудникам учреждения не удалось. Во время проверки прибор сначала завис, а потом и совсем отключился.

Работникам вытрезвителя не оставалось ничего другого, как составить на нарушителя протокол и отправить его спать, передает телеканал Вести.

Напомним, «Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения» — а попросту говоря, вытрезвитель — открылся 28 декабря 2016 года на улице Курчатова. Он рассчитан на 35 койко-мест, перебравшие граждане смогут находиться тут от трех до 24 часов. Каждая палата оснащена камерами видеонаблюдения. Доврачебную медико-санитарную помощь нетрезвым челябинцам будут оказывать специалисты, а охранять их в круглосуточном режиме — сотрудники полиции.

Кстати.

Возродить систему вытрезвителей вслед за Южным Уралом планируют также в Брянске. Ранее область вошла в список регионов, где число алкоголиков превышает средние по стране показатели 77 случаев на 100 тысяч жителей. Создать учреждение по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения намерены и в Астраханской области. Местные правоохранительные полицейские опираются на успешный опыт Республики Татарстан.

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