Группа вымогателей задержана в Новороссийске
При проведении специальной операции с поличным задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере.
При проведении специальной операции с поличным задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере.
По версии следствия, трое мужчин в возрасте от 21 до 40 лет вымогали автомобиль у двух местных жителей за якобы имеющийся долг, сообщает
Факт вымогательства был задокументирован в ходе специальной операции сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю после передачи злоумышленникам правоустанавливающих документов на автомобиль иностранного производства стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Подозреваемые были задержаны на парковке одного из торговых центров Новороссийска.
В настоящее время задержанные арестованы, следственные действия продолжаются.