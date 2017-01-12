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16:21 (мск), источник: Югополис

Группа вымогателей задержана в Новороссийске

При проведении специальной операции с поличным задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере.

Источник: Югополис

По версии следствия, трое мужчин в возрасте от 21 до 40 лет вымогали автомобиль у двух местных жителей за якобы имеющийся долг, сообщает пресс-служба кубанской полиции.

Факт вымогательства был задокументирован в ходе специальной операции сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю после передачи злоумышленникам правоустанавливающих документов на автомобиль иностранного производства стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Подозреваемые были задержаны на парковке одного из торговых центров Новороссийска.

В настоящее время задержанные арестованы, следственные действия продолжаются.

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