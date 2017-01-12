Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
В Ярославской области на один день запретили аборты
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника звезды
Захарова удивила всех элегантным платьем - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Зима в Северном полушарии
9Стрельба в стамбульском клубе
15Второй зимний Московский Велопарад
13:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Повторную психиатрическую экспертизу назначили маньяку из Ангарска

Повторную психиатрическую экспертизу проведут бывшему милиционеру и серийному убийце из Ангарска Михаилу Попкову.

Как 12 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, это связанно с тем, что он признался в совершении еще 59 убийств на территории Иркутской области. Газета «Восточно-Сибирская правда» сообщила, что ранее эксперты выявили у него гомицидоманию с садистскими элементами, то есть влечение к убийству людей.

Напомним, недавно Михаил Попков, который осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство ещё двух, признался в совершении ещё 59 убийств с 1992 года по 2010 год. По 47 эпизодам ему уже предъявлено обвинение, по остальным 12 эпизодам следственные органы Иркутской области предъявят обвинение в ближайшее время. После предъявления окончательного обвинения по всем эпизодам уголовное дело будет направлено в суд.

В конце декабря Иркутский областной суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей. Сейчас обвиняемый даёт следователю признательные показания, в которых указывает места совершения преступлений, показывает места сокрытия трупов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Данила Козловский встал на защиту «Матильды» Учителя Снявшийся в нашумевшей картине актер уверяет, что она не оскорбляет ничьих чувств
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына Звездная пара отпраздновала день рождения Тимофея.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь