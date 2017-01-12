Повторную психиатрическую экспертизу назначили маньяку из Ангарска

Как 12 января 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, это связанно с тем, что он признался в совершении еще 59 убийств на территории Иркутской области. Газета «Восточно-Сибирская правда» сообщила, что ранее эксперты выявили у него гомицидоманию с садистскими элементами, то есть влечение к убийству людей.

Напомним, недавно Михаил Попков, который осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство ещё двух, признался в совершении ещё 59 убийств с 1992 года по 2010 год. По 47 эпизодам ему уже предъявлено обвинение, по остальным 12 эпизодам следственные органы Иркутской области предъявят обвинение в ближайшее время. После предъявления окончательного обвинения по всем эпизодам уголовное дело будет направлено в суд.

В конце декабря Иркутский областной суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей. Сейчас обвиняемый даёт следователю признательные показания, в которых указывает места совершения преступлений, показывает места сокрытия трупов.