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12:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Рабочий сорвался с высоты и скончался в больнице в Новосибирске

В Заельцовском районе утром 12 января в строящемся здании по улице Залесского произошел несчастный случай, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Рабочий сорвался с высоты и скончался в больнице в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В Заельцовском районе утром 12 января в строящемся здании по улице Залесского произошел несчастный случай. Рабочий производил монтаж железобетонных конструкций на 4 этаже, когда сорвался вниз и упал на перекрытие 2-го этажа.

Мужчина получил тяжелые повреждения и скончался в больнице.

Следователи проводят проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются должностные лица, ответственные за трагедию.

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