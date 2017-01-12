В Перми пьяный водитель напал на автоэвакуатор и полицейского

Пьяный водитель напал на полицейского в Пермском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, инспекторы ДПС остановили автомобиль. Стражи порядка по внешнему виду поняли, что водитель пьяный. Проходить тест на алкоголь мужчина отказлся. Инспекторы предупредили его, что машину отправят на штрафстоянку.

Когда к месту подъехал эвакуатор, водитель всячески пытался помешать погрузке машины. Полицейский попытался унять буйного мужчину, но в ответ получил удар в лицо.

Суд признал жителя района виновным в нападении на стража порядка. Наказание — лишение свободы сроком на 1 год условно и год испытательного срока.