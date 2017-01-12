В Перми пьяный водитель напал на автоэвакуатор и полицейского
Хулиган получил условный срок.
Хулиган получил условный срок.
Пьяный водитель напал на полицейского в Пермском районе.
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Когда к месту подъехал эвакуатор, водитель всячески пытался помешать погрузке машины. Полицейский попытался унять буйного мужчину, но в ответ получил удар в лицо.
Суд признал жителя района виновным в нападении на стража порядка. Наказание — лишение свободы сроком на 1 год условно и год испытательного срока.