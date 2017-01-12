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14:23 (мск), источник: Интерфакс

Таможенники в Екатеринбурге задержали 150 радиоактивных пластин для мобильных телефонов

Екатеринбург. 12 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Кольцово» в Екатеринбурге обнаружили радиоактивные пластины для защиты от излучения мобильных телефонов в одном из международных почтовых отправлений, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни в четверг.

«Почти 2 кг опасных для здоровья товаров прибыли из Китайской Народной республики автомобильным транспортом. В результате таможенного досмотра в посылке обнаружены 24 пластиковые карты и 150 специальных “защитных” пластин для мобильных телефонов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, небольшие круглые черно-зеленые пластины, предположительно, были предназначены для снижения негативного воздействия электромагнитного излучения.

«По итогам дополнительных измерений в них выявлен радиоактивный элемент Торий-232», — отмечает пресс-служба.

Отмечается, что ввоз товаров, содержащих Торий-232, на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Поэтому прибывший в Кольцово транзитом опасный груз будет возвращен в страну отправления — Китай.

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