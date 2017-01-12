Таможенники в Екатеринбурге задержали 150 радиоактивных пластин для мобильных телефонов

«Почти 2 кг опасных для здоровья товаров прибыли из Китайской Народной республики автомобильным транспортом. В результате таможенного досмотра в посылке обнаружены 24 пластиковые карты и 150 специальных “защитных” пластин для мобильных телефонов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, небольшие круглые черно-зеленые пластины, предположительно, были предназначены для снижения негативного воздействия электромагнитного излучения.

«По итогам дополнительных измерений в них выявлен радиоактивный элемент Торий-232», — отмечает пресс-служба.

Отмечается, что ввоз товаров, содержащих Торий-232, на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Поэтому прибывший в Кольцово транзитом опасный груз будет возвращен в страну отправления — Китай.