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12:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Поезд переехал мужчину на мосту Волжской ГЭС

Поезд насмерть сбил мужчину на мосту Волжской ГЭС в четверг, 12 января.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист по связям со СМИ Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова, в 07:55 машинист, проезжая плотину, увидел стоявшего на рельсах мужчину и стал подавать ему сигналы, однако, тот никак не отреагировал на них. Водителю поезда пришлось применить экстренное торможение, однако, избежать наезда не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего. Им предстоит выяснить, было ли это самоубийство или несчастный случай.

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