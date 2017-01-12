Поезд переехал мужчину на мосту Волжской ГЭС

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист по связям со СМИ Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова, в 07:55 машинист, проезжая плотину, увидел стоявшего на рельсах мужчину и стал подавать ему сигналы, однако, тот никак не отреагировал на них. Водителю поезда пришлось применить экстренное торможение, однако, избежать наезда не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего. Им предстоит выяснить, было ли это самоубийство или несчастный случай.