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13:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчину насмерть придавило покатившимся во время ремонта грузовиком в Иркутской области

Инцидент произошел 11 января.

56-летнего мужчину в Култуке в Иркутской области насмерть придавило грузовиком DAV, который покатился во время ремонта. Несчастный случай произошел накануне вечером, 11 января. По предварительным данным, погибший нарушил технику безопасности. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia источник в правоохранительных органах.

— Вчера в 20.40 поступило сообщение о том, что произошел несчастный случай. Мужчина 1960 года рождения осуществлял ремонт грузовика DAV. По предварительным данным, он не поставил противооткатные упоры, что является нарушением требований безопасности. Машина покатилась, наехала на него, затем врезалась в строение, — рассказал корр. агентства собеседник.

Мужчина получил смертельные травмы.

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