В Башкирии бойцы Росгвардии задержали вооруженного мужчину

— Бойцы патрулировали проспект Ленина, когда их внимание привлек подозрительный мужчина с черной сумкой. На просьбу предъявить удостоверение личности прохожий достал из-за спины автомат и направил его в сторону сотрудников Росгвардии. Злоумышленник тут же был схвачен и разоружен, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.

28-летний гражданин оказался пьян. У него был изъят пневматический автомат. Самого злоумышленника передали полиции. По данному факту проводится проверка.