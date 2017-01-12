В Башкирии бойцы Росгвардии задержали вооруженного мужчину
Сегодня ночью в Стерлитамаке сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали вооруженного автоматом местного жителя.
Сегодня ночью в Стерлитамаке сотрудники группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали вооруженного автоматом местного жителя.
— Бойцы патрулировали проспект Ленина, когда их внимание привлек подозрительный мужчина с черной сумкой. На просьбу предъявить удостоверение личности прохожий достал
28-летний гражданин оказался пьян. У него был изъят пневматический автомат. Самого злоумышленника передали полиции. По данному факту проводится проверка.