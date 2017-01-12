В Петербурге в «Мерседесе» могильщика обнаружили гранату и 336 патронов

Полицейские изъяли гранаты и боеприпасы у рабочего Сертоловского кладбища, сообщает ИА «Народные новости».

Мужчина, подозреваемый в грабеже, был задержан на территории погоста. Он признался, что на Комендантском проспекте припаркован его автомобиль Mersedes Sprinter, в котором находятся патроны.

В ходе досмотра автомобиля стражи порядка изъяли гранату и 336 патронов. Эксперты установили, что граната РГД-5 без запала.

По факту обнаружения боеприпасов проводится проверка.