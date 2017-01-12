Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Минздрав предложил удлинить рабочий день для курильщиков
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника звезды
Захарова удивила всех элегантным платьем - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
13:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Бард Новиков отправился за границу, несмотря на подписку о невыезде. Его могут объявить в розыск

Бард Александр Новиков, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве со средствами пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге и находится под подпиской о невыезде, отправился за границу.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в группе поклонников творчества артиста в соцсетях.

«Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменен не будет. Все комментарии и интервью федеральным телеканалам дам по возвращении», — говорится в сообщении за подписью самого Новикова.

Между тем, в Союзе юристов Москвы заявили, что если бард не получил разрешение следователя на заграничную поездку, его вызовут на родину, а если он не приедет — то объявят в розыск.

Читайте также
Дело «Бухты Квинс»: Новиков и Шилиманов будут находиться под подпиской о невыезде

«Это нарушение, выезжать нельзя. Если ты под подпиской — запрещено выезжать, кроме исключительных случаев с разрешения следователя в письменной форме, например, если у тебя в другом городе родственник умер. Никаких других поездок без разрешения следователя нельзя делать. У него меняется мера пресечения: домашний арест или заключение в СИЗО. Он приедет, его накажут, если же он сбежал, в Интерпол направят запрос на возврат», — заявил Life.ru заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 декабря прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Новикова под домашний арест на два месяца — до 22 февраля 2017 года. Ему было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Позднее Новиков обжаловал решение суда. В результате барда, а также еще одного фигуранта дела — бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова — оставили под подпиской о невыезде, отменив обоим арест.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"НЕскорая помощь". Жители Екатеринбурга ждут медиков по несколько часов
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Данила Козловский встал на защиту «Матильды» Учителя Снявшийся в нашумевшей картине актер уверяет, что она не оскорбляет ничьих чувств
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына Звездная пара отпраздновала день рождения Тимофея.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь