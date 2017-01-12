Бард Новиков отправился за границу, несмотря на подписку о невыезде. Его могут объявить в розыск

«Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменен не будет. Все комментарии и интервью федеральным телеканалам дам по возвращении», — говорится в сообщении за подписью самого Новикова.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в группе поклонников творчества артиста в соцсетях.

Между тем, в Союзе юристов Москвы заявили, что если бард не получил разрешение следователя на заграничную поездку, его вызовут на родину, а если он не приедет — то объявят в розыск.

«Это нарушение, выезжать нельзя. Если ты под подпиской — запрещено выезжать, кроме исключительных случаев с разрешения следователя в письменной форме, например, если у тебя в другом городе родственник умер. Никаких других поездок без разрешения следователя нельзя делать. У него меняется мера пресечения: домашний арест или заключение в СИЗО. Он приедет, его накажут, если же он сбежал, в Интерпол направят запрос на возврат», — заявил Life.ru заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 декабря прошлого года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Новикова под домашний арест на два месяца — до 22 февраля 2017 года. Ему было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Позднее Новиков обжаловал решение суда. В результате барда, а также еще одного фигуранта дела — бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова — оставили под подпиской о невыезде, отменив обоим арест.