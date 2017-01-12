Хулиганы, отрезавшие волосы 18-летнему новосибирцу, ответят по уголовной статье

Следственный комитет провел проверку и изучил видеозапись, на которой молодые люди избивают своего 18-летнего знакомого и ножом отрезают ему волосы.

Было принято решение возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.