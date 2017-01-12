Хулиганы, отрезавшие волосы 18-летнему новосибирцу, ответят по уголовной статье

Следственный комитет провел проверку и изучил видеозапись, на которой молодые люди избивают своего 18-летнего знакомого и ножом отрезают ему волосы.
Было принято решение возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, инцидент произошел 7 ноября. Двое несовершеннолетних парней подловили своего знакомого на улице Семьи Шамшиных и начали требовать у того паспорт. Затем они предложили ему «выбор» — отрезать волосы или быть избитым.
Потом молодого человека все же избили, а волосы отрезали ножом-бабочкой. Все это снимали еще двое молодых людей.
Видеозапись попала в интернет и вызвала общественный резонанс.
Пользователи социальных сетей резко негативно осудили поступок молодых людей и требовали извиниться перед парнем.
Один из молодых людей даже сделал это через «Комсомольскую правду». Он пояснил изданию, что он с друзьями подозревал пострадавшего в нетрадиционной сексуальной ориентации, и поэтому хотел его подстричь и вынуть из губы пирсинг.