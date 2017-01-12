Жительница Златоуста зарезала брата после недельной пьянки

Жительница Златоуста (Челябинская область) арестована за убийство своего 37-летнего брата — девушка полностью признала вину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в новогодние праздники в одном из частных домов, где распивали спиртное хозяин жилища и пришедшие к нему в гости мать и 27-летняя сестра. Пьянка продолжалась уже более недели, когда между родственниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта девушка схватила нож и не менее трех раз ударила брата в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался.

«Подозреваемая была задержана на месте. Свою вину полностью признает, рассказывает, как все было. Мотивом убийства стала бытовая ссора», — рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по региону Артем Дубовицкий.

Девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следствия о ее аресте. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.