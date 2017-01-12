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13:03 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница Златоуста зарезала брата после недельной пьянки

Семейные посиделки в частном доме закончились трагедией.

Жительница Златоуста (Челябинская область) арестована за убийство своего 37-летнего брата — девушка полностью признала вину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в новогодние праздники в одном из частных домов, где распивали спиртное хозяин жилища и пришедшие к нему в гости мать и 27-летняя сестра. Пьянка продолжалась уже более недели, когда между родственниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта девушка схватила нож и не менее трех раз ударила брата в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался.

«Подозреваемая была задержана на месте. Свою вину полностью признает, рассказывает, как все было. Мотивом убийства стала бытовая ссора», — рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по региону Артем Дубовицкий.

Девушке предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд удовлетворил ходатайство следствия о ее аресте. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.

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