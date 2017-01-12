Пермяк, который поджёг четыре автомобиля, осужден на шесть лет
Ранее судимый мужчина летом прошлого года совершил поджог трех автомобилей во дворе дома по ул. Чехова и одного — на ул. Ивановская.
Ранее судимый мужчина летом прошлого года совершил поджог трех автомобилей во дворе дома по ул. Чехова и одного — на ул. Ивановская.
Мотовилихинский суд Перми вынес приговор ранее судимому 38-летнему мужчине, отбывающему условное наказание. Преступник был признан виновным в поджоге, сообщает
В ночь на 8 июня 2016 года обвиняемый поджёг во дворе дома по ул. Чехова «Тойота Карина», отчего пострадали еще две иномарки, припаркованные рядом: «Тойота-Камри» и «Фольксваген-Пассат». Позже на ул. Ивановская он совершил поджог автомобиля «Лада Приора».
Своими действиями осужденный причинил ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.
Суд приговорил поджигателя к шести годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также была взыскана сумма причиненного ущерба.