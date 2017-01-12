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13:33 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк, который поджёг четыре автомобиля, осужден на шесть лет

Ранее судимый мужчина летом прошлого года совершил поджог трех автомобилей во дворе дома по ул. Чехова и одного — на ул. Ивановская.

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор ранее судимому 38-летнему мужчине, отбывающему условное наказание. Преступник был признан виновным в поджоге, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ночь на 8 июня 2016 года обвиняемый поджёг во дворе дома по ул. Чехова «Тойота Карина», отчего пострадали еще две иномарки, припаркованные рядом: «Тойота-Камри» и «Фольксваген-Пассат». Позже на ул. Ивановская он совершил поджог автомобиля «Лада Приора».

Своими действиями осужденный причинил ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

Суд приговорил поджигателя к шести годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также была взыскана сумма причиненного ущерба.

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