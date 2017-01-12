Двоих жителей Иркутска, отравившихся метанолом, выписали из больницы
Еще один пострадавший
Еще один пострадавший
Двоих жителей Иркутска, которые отравились суррогатным алкоголем с метанолом, выписали из городской больницы № 1 Иркутска. Еще один пострадавший
«Всего от отравления метиловым спиртом пострадали 123 человека, из них 77 скончались», — рассказали в
Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в
Сразу после
Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».
«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.
В тот же день начальника отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц».