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13:24 (мск), источник: VN.RU

ЧП с незакрытым люком привело к уголовному делу

СКР ищет ответственных за гибель пенсионера, упавшего в открытый люк в Новосибирске. Мужчина провалился в припорошенный снегом колодец и утонул. Возбуждено уголовное дело.

Гибель 86-летнего мужчины, провалившегося в открытый люк, расследует Следственный комитет. Устанавливаются должностные лица, ответственные за происшедшее.

— Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 6 января на улице Виктора Уса. Около 17.00 мужчина чистил снег возле гаража и упал в незакрытый канализационный колодец, припорошенный снегом. Прохожие вызвали спасателей МАСС, которым пришлось откачивать воду, чтобы достать тело из коллектора.

В новогодние праздники в Новосибирске произошла целая серия падений в открытые люки. Два человек погибли на месте, еще одна девочка получила травмы. Мать ребенка рассказала, что малышка кричит по ночам и играет в кукол, которые падают в люки. После этого мэр Анатолий Локоть потребовал провести проверку всех люков города. По каждому случаю падения людей в люки идут служебные проверки.

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