Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
В какие игрушки играют дети в Италии
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника звезды
Захарова удивила всех элегантным платьем - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
13:23 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале на сбившего полицейского лихача завели дело

В ЗАТО Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Пьяный водитель сбил инспектора ДПС и еще полтора километра провез его на капоте, сообщили в четверг в ГУ МВД по региону.

— Инцидент произошел около половины шестого утра 1 января, — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — Наряд ДПС выявил автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого вилял на дороге и вылетел на обочину. Однако в момент задержания правонарушитель рванул с места совершил наезд на инспектора ДПС и провез его на капоте своей машины не менее полутора километров, пока его не заблокировали другие экипажи ГИБДД.

Полицейский отделался ушибом головы и ссадинами на руках. А 21-летнего лихача, находившегося в состоянии опьянения, поместили под административный арест сроком на 10 суток.

Следственный отдел СК по городу Озерску квалифицировал его действия по статье о покушении на представиттеля власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), предусматривающей наказаниие на срок до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чайка заявил о выполнении гособоронзаказа на 96%
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Данила Козловский встал на защиту «Матильды» Учителя Снявшийся в нашумевшей картине актер уверяет, что она не оскорбляет ничьих чувств
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына Звездная пара отпраздновала день рождения Тимофея.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь