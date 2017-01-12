На Урале на сбившего полицейского лихача завели дело

— Инцидент произошел около половины шестого утра 1 января, — сообщили в пресс-службе полицейского главка. — Наряд ДПС выявил автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого вилял на дороге и вылетел на обочину. Однако в момент задержания правонарушитель рванул с места совершил наезд на инспектора ДПС и провез его на капоте своей машины не менее полутора километров, пока его не заблокировали другие экипажи ГИБДД.

Полицейский отделался ушибом головы и ссадинами на руках. А 21-летнего лихача, находившегося в состоянии опьянения, поместили под административный арест сроком на 10 суток.

Следственный отдел СК по городу Озерску квалифицировал его действия по статье о покушении на представиттеля власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), предусматривающей наказаниие на срок до пяти лет лишения свободы.