Сотрудник исправительной колонии распространял в соцсетях экстремистское видео
Видеоролик, который мужчина разместил у себя на странице, был признан судом экстремистским. Однако, поскольку пользователь имеет специальное звание сотрудника
Видеоролик, который мужчина разместил у себя на странице, был признан судом экстремистским. Однако, поскольку пользователь имеет специальное звание сотрудника
Житель Губахи выложил на своей странице в соцсети видеоролик, который суд Курска в 2012 году признал экстремистским материалом. Действия пользователя попадают под статью кодекса об административных правонарушениях «Распространение экстремистских материалов».
Как сообщает
В адрес начальника исправительной колонии было внесено представление об устранении нарушений.
Материал был удален. Пользователя привлекли к дисциплинарной ответственности.