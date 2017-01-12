Сотрудник исправительной колонии распространял в соцсетях экстремистское видео

Житель Губахи выложил на своей странице в соцсети видеоролик, который суд Курска в 2012 году признал экстремистским материалом. Действия пользователя попадают под статью кодекса об административных правонарушениях «Распространение экстремистских материалов».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, мужчина является сотрудником исправительной колонии и имеет специальное звание сотрудника уголовно-исполнительной системы. По этой причине он не подлежит привлечению к административной ответственности.

В адрес начальника исправительной колонии было внесено представление об устранении нарушений.

Материал был удален. Пользователя привлекли к дисциплинарной ответственности.