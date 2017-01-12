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13:21 (мск), источник: Новости Перми

Сотрудник исправительной колонии распространял в соцсетях экстремистское видео

Видеоролик, который мужчина разместил у себя на странице, был признан судом экстремистским. Однако, поскольку пользователь имеет специальное звание сотрудника уголовно-исполнительной системы, его не привлекли к административной ответственности.

Житель Губахи выложил на своей странице в соцсети видеоролик, который суд Курска в 2012 году признал экстремистским материалом. Действия пользователя попадают под статью кодекса об административных правонарушениях «Распространение экстремистских материалов».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, мужчина является сотрудником исправительной колонии и имеет специальное звание сотрудника уголовно-исполнительной системы. По этой причине он не подлежит привлечению к административной ответственности.

В адрес начальника исправительной колонии было внесено представление об устранении нарушений.

Материал был удален. Пользователя привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Сотрудник исправительной колонии распространял в соцсетях экстремистское видео
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