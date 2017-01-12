Семья с детьми предотвратила взрыв в жилом доме в Екатеринбурге.

Взрослые до прибытия пожарных вытащили из горящей квартиры два газовых баллона, которые могли взорваться под воздействием температуры. Возгорание произошло сегодня ночью в двухэтажке на улице Печатников.

В момент пожара в квартире находилась семья, в том числе двое детей. Люди проснулись от сильного задымления и до прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно. Причины пожара выясняются.