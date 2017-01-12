В Екатеринбурге грузовик перегородил Объездную
Его занесло.
Его занесло.
Днем 12 января 2017 года в Екатеринбурге на Объездной, перед улицей Серафимы Дерябиной, грузовик попал в снежную колею. Шофер не справился с управлением, и тяжелую машину развернуло. Она уткнулась «носом» в сугроб и перегородила проезжую часть. Автомобилистам пришлось объезжать фуру по узкому участку.
Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «Сова», водитель травм не получил.
Ранее УГИБДД по Свердловской области заявляло, что дороги в уральской столице и других городах чистят из рук вон плохо. Инспекторы грозятся перекрыть опасные участки.