Новосибирская полиция ищет пострадавших от грабителей (фото)

В Новосибирске 9 января 6 утра у дома по улице Линейной трое мужчин отобрали у 28-летнего новосибирца сумку с документами и 15 тысяч рублей. Затем грабители сели в автомобиль «Лада Приора» и скрылись с места преступления.

Потерпевший обратился в полицию, подозреваемые были задержаны. Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Новосибирска.

«Если вы пострадали от действий данных граждан, просим обратиться в отдел полиции № 3 “Заельцовский” Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 232−10−74, 232−10−26», — говорится в сообщении.