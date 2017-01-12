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14:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В магазине торговали 5-месячной «просрочкой»

Фирма понесла наказание.

Челябинский магазин наказали за торговлю просроченными продуктами.

Решение вынес арбитражный суд Уральского округа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В ходе проверки торговой точки ООО «Фараон» были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, причем длительность просрочки составляла от 6 до 142 суток. В результате компания была оштрафована на 300 тыс. рублей, однако с вердиктом не согласилась и подала апелляцию.

«Фирма обратилась в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой об отмене решения суда первой инстанции и прекращении производства по делу, либо изменении квалификации правонарушения или снижении суммы штрафа. В частности, в заявлении указывалось, что действия фирмы не создавали угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, назначенное судом наказание не соответствует тяжести правонарушения и при его назначении не учитывалось имущественное и финансовое состояние юридического лица», — пояснили в региональной прокуратуре.

Однако апелляционная комиссия не нашла оснований для изменения наказания и не удовлетворила жалобу, решение о взыскании штрафа останется в силе.

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