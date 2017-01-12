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14:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ущерб от мошенничества в «Гринфлайте» возрос до 11 миллиардов

Расследование продлено.

Источник: УралИнформБюро

Срок расследования по уголовному делу о мошенничестве в строительной компании «Гринфлайт» продлен до апреля 2017 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К следственным действиям привлечены сотрудники регионального УФСБ. К настоящему моменту сумма выявленного ущерба возросла до порядка 11 миллиардов рублей. Стоит напомнить, что по итогам проверки, проведенной прокуратурой летом 2016 года, была выявлена пропажа 6 миллиардов со счетов застройщика, на основании чего было возбуждено уголовное дело.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предъявлено бывшему гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову. Иные фигуранты дела пока не определены.

Строительную компанию начало «лихорадить» при возведении ЖК «Академ Riverside» в центре Челябинска — сроки сдачи домов несколько раз переносились, весной 2016 года стройка была заморожена. После того как ситуация попала на карандаш правоохранителей, а в самом «Гринфлайте» сменилось руководство, возведение зданий возобновилось. Параллельно с этим застройщик был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

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