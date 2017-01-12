В Челябинске на северо-западе из-за прорыва трубы произошло массовое ДТП
Кипяток залил проезжую часть.
Кипяток залил проезжую часть.
Авария на водопроводе стала причиной массового ДТП, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.
Вчера, 11 января, в Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы прорвало трубу, кипяток хлынул на проезжую часть. Вода замёрзла и образовалась наледь. В результате этого, водители легковых автомобилей и маршруток стали участниками массового ДТП.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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