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14:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске на северо-западе из-за прорыва трубы произошло массовое ДТП

Кипяток залил проезжую часть.

Авария на водопроводе стала причиной массового ДТП, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинску.

Вчера, 11 января, в Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы прорвало трубу, кипяток хлынул на проезжую часть. Вода замёрзла и образовалась наледь. В результате этого, водители легковых автомобилей и маршруток стали участниками массового ДТП.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» говорят о том, что из-за повреждения на водоводе без воды до сих пор остаются два дома на улице Братьев Кашириных № 106 и 110 (½), ведутся восстановительные работы. Чистку от наледи уже произвели грейдером.

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