В Казани за сутки ограбили два банкомата «Ак Барс» банка

Накануне около полудня в отдел полиции «Савиново» обратились сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что из одного из банкоматов на проспекте Ямашева неизвестные украли деньги.

Спустя несколько часов сотрудники службы безопасности банка снова обратились в полицию с заявлением о том, что из другого банкомата, в центре Казани, неизвестные также похитили деньги.

Способ, которым были украдены деньги, а также точная сумма ущерба в настоящее время выясняются, сообщили в УМВД России по Казани.

Между тем, как стало известно ИА «Татар-информ», оба банкомата принадлежат «Ак Барс» банку. В общей сложности из них было украдено порядка 5 миллионов 800 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статье «Кража», идет поиск преступников.