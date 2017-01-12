Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вокруг Петербурга появятся несколько новых городов
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Российский министр сделал громкое заявление о рублевых активах
В какие игрушки играют дети в Италии
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника звезды
Захарова удивила всех элегантным платьем - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
4040 самых красивых снимков 2016 года
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
13:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани за сутки ограбили два банкомата «Ак Барс» банка

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). За сутки в Казани неизвестные ограбили два банкомата, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Накануне около полудня в отдел полиции «Савиново» обратились сотрудники службы безопасности банка и сообщили, что из одного из банкоматов на проспекте Ямашева неизвестные украли деньги.

Спустя несколько часов сотрудники службы безопасности банка снова обратились в полицию с заявлением о том, что из другого банкомата, в центре Казани, неизвестные также похитили деньги.

Способ, которым были украдены деньги, а также точная сумма ущерба в настоящее время выясняются, сообщили в УМВД России по Казани.

Между тем, как стало известно ИА «Татар-информ», оба банкомата принадлежат «Ак Барс» банку. В общей сложности из них было украдено порядка 5 миллионов 800 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статье «Кража», идет поиск преступников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рустам Минниханов провел заседание совета и общего собрания членов АИРР
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Данила Козловский встал на защиту «Матильды» Учителя Снявшийся в нашумевшей картине актер уверяет, что она не оскорбляет ничьих чувств
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына Звездная пара отпраздновала день рождения Тимофея.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь