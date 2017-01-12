В Сумах загорелся спортивный клуб, район затягивает дымом

«Первым возгорание на крыше здания увидел охранник автостоянки. Посетители и персонал спортивного клуба были оперативно эвакуированы (всего 20 человек)», — сообщает 0542.ua.

Жертв в результате инцидента нет, однако место пожара и здание соседней школы затягивает дымом.

В школе № 29 сейчас решается вопрос об отмене занятий в связи с происшествием.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в мебельном цеху в Чернигове.