Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Философия slow life: как научиться жить и не спешить
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
В какие игрушки играют дети в Италии
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
В какие игрушки играют дети в Италии
Джоли и Питт примирились ради детей
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Сын Королевой вырос копией отца: фото наследника звезды
Захарова удивила всех элегантным платьем - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
1645-летие Константина Хабенского
13:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Сумах загорелся спортивный клуб, район затягивает дымом

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Спортивный клуб «В-tone» загорелся утром в четверг в Сумах, сообщают местные СМИ.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Первым возгорание на крыше здания увидел охранник автостоянки. Посетители и персонал спортивного клуба были оперативно эвакуированы (всего 20 человек)», — сообщает 0542.ua.

Жертв в результате инцидента нет, однако место пожара и здание соседней школы затягивает дымом.

В школе № 29 сейчас решается вопрос об отмене занятий в связи с происшествием.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в мебельном цеху в Чернигове.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия может принять меры в связи с частичной отменой виз Белоруссией
Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Данила Козловский встал на защиту «Матильды» Учителя Снявшийся в нашумевшей картине актер уверяет, что она не оскорбляет ничьих чувств
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Агата Муцениеце и Павел Прилучный повеселились на вечеринке сына Звездная пара отпраздновала день рождения Тимофея.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь