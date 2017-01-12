В Сумах загорелся спортивный клуб, район затягивает дымом
КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Спортивный клуб «В-tone» загорелся утром в четверг в Сумах, сообщают местные СМИ.
КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Спортивный клуб «В-tone» загорелся утром в четверг в Сумах, сообщают местные СМИ.
«Первым возгорание на крыше здания увидел охранник автостоянки. Посетители и персонал спортивного клуба были оперативно эвакуированы (всего 20 человек)», — сообщает 0542.ua.
Жертв в результате инцидента нет, однако место пожара и здание соседней школы затягивает дымом.
В школе № 29 сейчас решается вопрос об отмене занятий в связи с происшествием.
Ранее сообщалось о масштабном пожаре в мебельном цеху в Чернигове.