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16:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Под Казанью задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Полицейские задержали на контрольном посту «Малиновка» под Казанью 24-летнего мужчину с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Ауди» под управлением 24-летнего жителя Москвы. В результате проверки в салоне полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой находились полиэтиленовые свертки с веществом светлого цвета.

Изъятые вещества были направлены на экспертизу, по результатам которой было установлено, что вещество является наркотиком синтетического происхождения. Общий вес изъятого 2,5 кг, что составляет более десяти тысяч разовых доз.

Как оказалось, задержанный выполнял роль перевозчика и должен был доставить наркотики в заранее условленный тайник.

24-летний житель Московской области свою вину признал полностью. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере».

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