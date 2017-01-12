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15:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Оползень в Сочи — земля дошла до уровня третьего этажа

Дом уходит под землю. Решить эту проблему жильцам помогут власти курорта.

Источник: ГТРК «Кубань»

Еще в начале ноября прошлого года рядом с многоэтажным домом на улице Макаренко в Сочи сошел оползень. Участок, где находится строение, не муниципальный. Дом узаконен через суд. Несмотря на это, мэрия Сочи уже подключилась к решению проблемы. Сейчас в срочном порядке с опасной территории необходимо вывезти десять тысяч кубических метров грунта. Потом специалисты возведут подпорную стену и сделают проект геологии.

Только после ноябрьского оползня выяснилось, что застройщик возвел дом с многочисленными нарушениями. Юристы порекомендовали жителям «сползающего» дома обратится в полицию и в суд, чтобы привлечь недобросовестного застройщика к ответственности и заставить исправить ошибки.

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