В Тольятти у пассажира такси изъяли 1300 г наркотика
В час ночи 11 января на посту ДПС в Комсомольском районе Тольятти остановили такси. Во время досмотра у сидевшего сзади пассажира него нашли шесть брикетов, упакованных в целлофановые пакеты.
В час ночи 11 января на посту ДПС в Комсомольском районе Тольятти остановили такси. Во время досмотра у сидевшего сзади пассажира него нашли шесть брикетов, упакованных в целлофановые пакеты.
Вещество из них отдали на экспертизу, которая установила, что это
Мужчину в итоге задержали. После получения результатов экспертизы было возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Задержанный 33-летний подозреваемый ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.