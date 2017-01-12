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14:38 (мск), источник: Новости Перми

Осужденным за аварийный детсад в Горшках предъявлен иск на 48 млн рублей

Администрация Пермского района подала иск о возмещении ущерба в 48 млн рублей за аварийный детсад в деревне Горшки.

Источник: Reuters

Пермский краевой суд 12 января оставил без изменения обвинительный приговор директору ООО «Уралспецстрой» Евгению Мастелю, полностью признавшему вину в оказании услуг, не отвечающим мерам безопасности.

Возведенные в 2013 году не из проектного материала несущие стены детского сада в Горшках треснули, рассчитанное на 75 детей двухэтажное здание признали аварийным.

8 ноября 2016 года Пермский районный суд назначил Мастелю наказание — полтора года заключения со штрафом в 300 тыс. рублей.

Партнер Мастеля по бизнесу, директор ООО «Пермстроймеханизация» Дмитрий Баранов также раскаялся в содеянном. Пермский районный суд 10 января 2017 года приговорил Баранова к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Отменить приговор Мастелю требовала администрация Пермского района. По словам представителя муниципального образования Дмитрия Шипиловских, администрация как потерпевшая сторона не была извещена о дате судебного заседания и не смогла высказать мнение по своему гражданскому иску.

Адвокат Мастеля Олег Загребин высказался против отмены приговора. Прокурор Ирина Климова поддержала такую позицию и попросила Пермский краевой суд отказать в удовлетворении апелляционной жалобы администрации Пермского района. Выступая 12 января на апелляционном процессе по делу Евгения Мастеля, гособвинитель возразила на доводы потерпевшей стороны: «В приговоре сказано, что гражданский иск находится в уголовном деле, выделенном в отдельное производство в отношении третьего фигуранта».

Речь шла о бывшем руководителе МУ «УКС Пермского района» Дмитрии Мосягине, приговоренном 27 декабря 2016 года Индустриальным районным судом Перми к 8,5 годам заключения за получение от Мастеля и Баранова трех взяток на общую сумму свыше трех млн рублей. По обвинению в халатности его уголовное преследование прекращено — за истечением двухлетнего срока давности за данное преступление.

Как сообщали «Новости Перми», приговором от 10 января 2017 года в отношении Баранова гражданский иск о возмещении причиненного вреда решено передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Администрация Пермского района требует возмещение ущерба за аварийный детсад в деревне Горшки в 48 млн рублей. Вопрос в том, сколько будет ответчиков по этому гражданскому иску. Представитель администрации Пермского района Дмитрий Шипиловских заявил 12 января в Пермском краевом суде: «К Мосягину у нас нет претензий. Он этот детский сад не строил».

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