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17:07 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге пассажира метро обокрал «недобрый самаритянин»

В Петербурге задержали «недоброго самаритянина», который любезно проводил до медпункта пассажира метро и ретировался с его рюкзаком.

Источник: РИА "Новости"

Историю небескорыстной помощи юноше рассказала транспортная полиция Петербурга, которой удалось задержать предполагаемого злоумышленника. 10 января к сотрудникам правоохранительных органов обратился 18-летний петербуржец, который сообщил о краже рюкзака с ноутбуком и другими личными вещами, общей стоимостью 48 тысяч рублей. Со слов молодого человека, ему стало плохо в вестибюле станции метро «Площадь Восстания», и он принял помощь неизвестного мужчины, который довел его до медпункта Московского вокзала. После врачебного осмотра юноша не нашел ни своего спасителя, ни рюкзака.

Сотрудники транспортной полиции оперативно опросили свидетелей и в результате задержали предполагаемого вора. Подозреваемый приехал в Северную столицу из Москвы уже с несколькими судимостями за аналогичные преступления. Похищенный ноутбук, по версии следствия, мужчина сразу заложил в ломбард. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

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