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14:05 (мск), источник: 365info.kz

Карагандинец ограбил банкомат с помощью паяльника

Суд Караганды осудил на 5 лет местного жителя, пытавшегося похитить из банкомата 7,3 млн тенге.

Источник: 365info.kz

Осужденный совершил преступление вместе со своим приятелем, передает Today.kz.

Под покровом ночи злоумышленники паяльником просверлили дыру в банкомате «АТФ Банка» в центре Караганды. После этого мужчины с помощью ноутбука подключились к электронной системе управления банковским аппаратом.

Воры уже практически завладели суммой в 7,3 млн тенге, когда их заметили проходившие мимо полицейские. Одного из взломщиков поймали с поличным, второму удалось скрыться. Он объявлен в розыск.

Задержанный мужчина был признан виновным по статье «покушение на кражу чужого имущества» и приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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