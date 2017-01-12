Карагандинец ограбил банкомат с помощью паяльника

Осужденный совершил преступление вместе со своим приятелем, передает Today.kz.

Под покровом ночи злоумышленники паяльником просверлили дыру в банкомате «АТФ Банка» в центре Караганды. После этого мужчины с помощью ноутбука подключились к электронной системе управления банковским аппаратом.



Воры уже практически завладели суммой в 7,3 млн тенге, когда их заметили проходившие мимо полицейские. Одного из взломщиков поймали с поличным, второму удалось скрыться. Он объявлен в розыск.

Задержанный мужчина был признан виновным по статье «покушение на кражу чужого имущества» и приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.