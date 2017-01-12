В Омске пересмотрели приговор убийце из группировки Спиридона

Вчера в Омском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Сергея Асылбаева. Асылбаев просил отменить определение Куйбышевского райсуда. Заключенный требовал смягчить наказание и скептически отнестись к мнению Супрун, потерпевшей по делу (насколько известно «СуперОмску», вдовы), просившей не менять наказание. Процесс шел с использованием видеоконференцсвязи.

«За мной не числятся действующие взыскания, — рассказал в суде Сергей Асылбаев. — Прошу исключить из определения ссылку суда первой инстанции, на то, что осужденный не принял мер для возмещения ущерба. Исполнительный лист мне поступил только в 2016 году. Я исправился».

Примечательно, что текущий долг Сергея Асылбаева перед родней погибшего предпринимателя — около 280 тысяч рублей. По данным приставов, исполнительное производство в отношении него было возбуждено 20 марта 2012 года. Суд в удовлетворении прошения отказал.

Сергей Асылбаев, убийца из бригады Олега Спиридонова (Спиридона), был приговорен к 10 годам колонии строгого режима осенью 2011 года. Во время передела сфер влияния на рынке «Торговый город» Спиридонов и Асылбаев вывезли бизнесмена Юрия Супруна в безлюдное место. Бизнесмена задушили и сбросили его труп в прорубь на Иртыше.