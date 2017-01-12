В Перми полиция ищет подозреваемую в краже денег из банкомата

Полиция просит помочь установить личность женщины, которую подозревают в краже денег из банкомата.

В отделении банка на ул. Крупской одна из клиенток забыла забрать выданные ей наличные в размере 3 тыс. рублей. По версии полиции, этим воспользовалась женщина, которая стояла за ней в очереди. Теперь её подозревают в краже.