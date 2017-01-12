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14:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми полиция ищет подозреваемую в краже денег из банкомата

По версии полиции, дама присвоила себе средства предыдущей клиентки.

Полиция просит помочь установить личность женщины, которую подозревают в краже денег из банкомата.

В отделении банка на ул. Крупской одна из клиенток забыла забрать выданные ей наличные в размере 3 тыс. рублей. По версии полиции, этим воспользовалась женщина, которая стояла за ней в очереди. Теперь её подозревают в краже.

Стражи порядка просят позвонить в МВД всех, кому известна женщина на фотографии, по телефонам 8 (342) 218−86−43, 218−86−10 или 02.

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