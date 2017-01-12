За сбыт наркотиков в Волгограде задержали тренера по восточным единоборствам
Задержанного «взяли» с поличным.
Задержанного «взяли» с поличным.
24-летний житель Тракторозаводского района, работающий тренером по восточным единоборствам в одном из спортивных клубов Волгограда, до последнего не догадывался, что в его отношении полицейские давно уже ведут комплекс
Исследование, проведенное специалистами
Как сообщили в
В отношении подозреваемого ГСУ регионального главка МВД возбудило уголовное дело по ч. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время оперативники проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности задержанного.