За сбыт наркотиков в Волгограде задержали тренера по восточным единоборствам

24-летний житель Тракторозаводского района, работающий тренером по восточным единоборствам в одном из спортивных клубов Волгограда, до последнего не догадывался, что в его отношении полицейские давно уже ведут комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Завершилась эта история задержанием с поличным во время закладки в тайник свертка с наркотиком.

Исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области показало, что вещество является синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в общей сложности полицейские изъяли у подозреваемого 7 приготовленных к сбыту свертков с наркотическим веществом, массы которого хватило бы для приготовления более 330 разовых доз. Задержанный утверждал, что наркотик он приобретал на территории другого региона, расфасовывал его и делал так называемые «закладки» более мелкими партиями.

В отношении подозреваемого ГСУ регионального главка МВД возбудило уголовное дело по ч. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время оперативники проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности задержанного.