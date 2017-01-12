МЧС: для локализации пожара в Мамоново понадобилось 2 часа
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
В результате пожара на рыбоконсервном комбинате в Мамоново никто не пострадал, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на
«Возгорание произошло в кирпичном здании на улице Центральной, в котором располагается
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 7:12 в четверг. Ранее сообщалось, что горит складское помещение с бумажной упаковкой. По словам главы администрации Мамонова Олега Шлыка, пожар сначала затушили, однако, когда стали разбирать перекрытия, огонь разгорелся вновь.