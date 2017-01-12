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14:39 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС: для локализации пожара в Мамоново понадобилось 2 часа

Пострадавших нет.

В результате пожара на рыбоконсервном комбинате в Мамоново никто не пострадал, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального управления МЧС.

«Возгорание произошло в кирпичном здании на улице Центральной, в котором располагается жестяно-баночный склад рыбоконсервного комбината. Огонь уничтожил крышу здания на площади более 300 квадратных метров», — цитирует агентство представителя МЧС. Для локализации пожара потребовалось два часа.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 7:12 в четверг. Ранее сообщалось, что горит складское помещение с бумажной упаковкой. По словам главы администрации Мамонова Олега Шлыка, пожар сначала затушили, однако, когда стали разбирать перекрытия, огонь разгорелся вновь.

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