Белоруска погибла в аварии на трассе в Польше
Молодая пара, ехавшая на легковушке в Данию, погибла в аварии на трассе в Польше. Пассажирка была родом из Беларуси. Информация об этом появилась в польских СМИ.
Молодая пара, ехавшая на легковушке в Данию, погибла в аварии на трассе в Польше. Пассажирка была родом из Беларуси. Информация об этом появилась в польских СМИ.
Авария случилась во вторник, 11 января, поздним вечером на участке трассы А4 за польским Вроцлавом. Водитель Opel Corsa на датских номерах не заметил грузовик, который
Но машина все равно врезалась в заднюю часть фуры. Водитель и пассажирка Opel скончались на месте. У погибшей при себе был белорусский паспорт с пинской пропиской.
Авария на несколько часов «заморозила» движение в сторону польского Згожелеца.