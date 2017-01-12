Белоруска погибла в аварии на трассе в Польше

Авария случилась во вторник, 11 января, поздним вечером на участке трассы А4 за польским Вроцлавом. Водитель Opel Corsa на датских номерах не заметил грузовик, который из-за технических неполадок остановился на дороге. Польские правоохранители говорят, что на грузовике был аварийный знак, передает БЕЛТА.

Но машина все равно врезалась в заднюю часть фуры. Водитель и пассажирка Opel скончались на месте. У погибшей при себе был белорусский паспорт с пинской пропиской.

Авария на несколько часов «заморозила» движение в сторону польского Згожелеца.