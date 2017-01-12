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14:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Цапля на дороге стала причиной ДТП в Веселовском районе

В результате происшествия пострадала женщина.

Цапля на дороге стала причиной ДТП в Веселовском районе Ростовской области, сообщает 12 января пресс-служба регионального департамента по ЧС.

Инцидент произошел 11 января на автодороге р.п. Веселый — х. Красный Кут.

«Уходя от столкновения со стоящей на проезжей части цаплей, водитель легкового автомобиля, попав на скользкую обочину, не справилась с управлением и съехала в оросительный канал. В результате ДТП, автомобиль перевернулся на бок. К счастью, воды в оросительном канале в тот момент не оказалось», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели поставили поврежденную машину на колеса, вскрыли дверь, извлекли пострадавшую и передали ее медикам.

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