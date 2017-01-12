Фото: Стали известны подробности пожара в трехэтажном коттедже в Казани

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Стали известны подробности и причины пожара в строящемся трехэтажном коттедже, который случился накануне на насыпном полуострове у поселка Новое Аракчино. Их сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре поступило накануне в 1.22 на единый номер вызова экстренных служб 112. К моменту прибытия дежурного караула ПСЧ № 4 горела кровля надворных построек на площади более 20 квадратных метров и карниз кровли дома на площади 30 квадратных метров. Также огонь распространялся по полостям многослойной кровли дома.

Спустя пять часов пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Еще через час пожарные потушили пламя.

В результате пожара никто не пострадал, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Дом находился на стадии отделки и монтажа коммуникаций.

По предварительной версии, пожар начался в результате неосторожного обращения с огнем.