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14:46 (мск), источник: Volga News

Рассмотрение дела Гошта близится к завершению: подсудимые дают показания

В Самарском областном суде близится к завершению рассмотрение уголовного дела по факту убийства замначальника Штаба областного ГУ МВД Андрея Гошта и пятерых членов его семьи.

Источник: Volga News

Напомним, на скамье подсудимых четверо мужчин: Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов, их задержали через несколько дней после совершения преступления.

Вначале считали, что преступление было заказным, но доказать это во время следствия не удалось. Все четверо в один голос твердят, что не знали о том, кому принадлежит дом в с. Ивашевка — просто хотели вынести оттуда все ценное, а наткнулись на толпу народа (Андрей Гошт с семьей гостил у пожилых родителей, которым и принадлежал дом), поэтому с испуга убили шестерых спящих людей. Тяжелые травмы нанесли и семилетней племяннице Гошта — но девочка выжила.

«Конечно, ее в суде не допрашивали, — сообщила старший прокурор отдела гособвинителей Самарской областной прокуратуры Елена Снигирь. — Показания по делу уже дали трое подсудимых, последний из них, Роман Фаталиев, свою версию событий расскажет в пятницу».

Интересно, что каждый из подсудимых уверяет: смертельные удары наносил кто-то другой.

Дело об убийстве полицейского и его семьи рассматривает суд присяжных. Уже на следующей неделе могут состояться судебные прения, на которых перед ними поставят вопрос о доказанности события преступления, виновности каждого из подсудимых и возможности смягчения для них наказания.

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