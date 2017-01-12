В Самаре задержали подозреваемого в убийстве мужчины в кафе «Старый замок»

Задержан подозреваемый в убийстве 38-летнего местного жителя, которое произошло в кафе «Старый замок» на Московском шоссе в Кировском районе Самары, сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 7 на 8 января 2017 года подозреваемый и потерпевший находились в кафе в компании друзей. Между ними произошел конфликт, который возник из-за замечания по поводу курения. Он перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение в область туловища своему оппоненту. Кроме того, пострадал и 30-летний брат погибшего, которого ранили друзья подозреваемого. Сразу после произошедшего мужчины скрылись с места происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался ранее не судимый 36-летний местный житель. В ходе допроса в качестве подозреваемого он дал признательные показания.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.