В Казани столкнулись два автобуса, пострадали семь человек

«В Казани, на проспекте Ямашева произошло ДТП: в результате столкновения двух городских маршрутных автобусов № 49 и № 46 пострадали семь человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.

По информации минздрава, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, они доставлены в городскую больницу № 7, ребенок — в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.