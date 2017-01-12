В Казани столкнулись два автобуса, пострадали семь человек
КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Семь человек госпитализированы после столкновения двух пассажирских маршрутных автобусов в Казани в четверг, сообщает минздрав Татарстана.
КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Семь человек госпитализированы после столкновения двух пассажирских маршрутных автобусов в Казани в четверг, сообщает минздрав Татарстана.
«В Казани, на проспекте Ямашева произошло ДТП: в результате столкновения двух городских маршрутных автобусов № 49 и № 46 пострадали семь человек, в том числе ребенок», — говорится в сообщении.
По информации минздрава, все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, они доставлены в городскую больницу № 7, ребенок — в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.