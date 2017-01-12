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17:21 (мск), источник: Вести - Калининград

Названа предварительная причина возгорания на рыбоконсервном комбинате в Мамоново

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 7.12 утра.

Огнем было охвачено 300 квадратных метров. Очень сильное задымление затрудняло работу пожарных.

Как стало известно позже, горела бумажная упаковка. Возгорание тушили 11 единиц техники и более 30-ти пожарных. С огнем сотрудники МЧС боролись более 3-х часов. После 11-ти часов пожар был потушен.

Сейчас специалисты изучают причины. В качестве одной из версий рассматривается замыкание электропроводки.

Сергей Гвоздинский, Первый заместитель главы администрации МО «Мамоновский городской округ»:

 — Оперативными службами производится тушение пожара, объект обесточен и здоровью населения ничего не угрожает. Там производилась реконструкция, устанавливалось новое оборудование, возможно, произошло замыкание проводки, но это будет установлено после следственных действий.

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