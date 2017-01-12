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17:36 (мск), источник: Югополис

Житель Новороссийска задержан за серию поджогов детских колясок

46-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, накануне в полицию поступило заявление от 30-летней местной жительницы о поджоге детской коляски, оставленной ею в подъезде дома. Потерпевшая пояснила, что после прогулки с ребенком оставила коляску на лестничном пролете многоквартирного дома. Ночью, проснувшись от сильного запаха дыма, она обнаружила коляску сгоревшей до основания.

Через некоторое время аналогичное сообщение о поджоге поступило от жительницы соседнего многоэтажного дома.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Он сознался в содеянном и пояснил, что совершил поджоги колясок, так как они мешали его передвижению.

Возбуждено уголовное дело.

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