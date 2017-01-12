Житель Новороссийска задержан за серию поджогов детских колясок
46-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
46-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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Через некоторое время аналогичное сообщение о поджоге поступило от жительницы соседнего многоэтажного дома.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Он сознался в содеянном и пояснил, что совершил поджоги колясок, так как они мешали его передвижению.
Возбуждено уголовное дело.