Автор «досье» на Трампа спешно покинул свой дом в Британии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Автор доклада о якобы существующем «компромате» российских спецслужб на Дональда Трампа опасается за свою жизнь и пустился в бега, пишет в четверг британская газета The Daily Telegraph.

52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее в среду утром, когда понял, что его имя вскоре станет известно общественности.

«Он крайне опасается за безопасность своей семьи и свою собственную», — отметил источник. По информации издания, к вечеру среды жены и детей ранее работавшего в британской разведке МИ-6 Стила также уже не было дома.

Источник, близкий к Стилу, сказал газете, что «он боится быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы».

Ранее британская The Guardian писала, что автор досье на Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности — в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его «от начала и до конца сфабрикованным». «Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой», — заявил Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: «Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия».