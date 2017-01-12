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15:55 (мск), источник: Интерфакс

Автор «досье» на Трампа спешно покинул свой дом в Британии

По данным СМИ, бывший разведчик МИ-6 пустился в бега, опасаясь преследований со стороны Москвы.

Источник: Reuters

Москва. 12 января. INTERFAX.RU — Автор доклада о якобы существующем «компромате» российских спецслужб на Дональда Трампа опасается за свою жизнь и пустился в бега, пишет в четверг британская газета The Daily Telegraph.

52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее в среду утром, когда понял, что его имя вскоре станет известно общественности.
The Daily Telegraph

Источник, близкий к Стилу, сказал газете, что «он боится быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы».

«Он крайне опасается за безопасность своей семьи и свою собственную», — отметил источник. По информации издания, к вечеру среды жены и детей ранее работавшего в британской разведке МИ-6 Стила также уже не было дома.

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Ранее британская The Guardian писала, что автор досье на Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности — в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его «от начала и до конца сфабрикованным». «Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой», — заявил Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: «Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия».

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Трампа, как и на Хиллари Клинтон, назвав эти сообщения «абсолютным вымыслом».

Комментарии
3
Борис Конашёв
Ну вот и хвалёные их заботы о безопасности своих источников :) слили парня почем зря с потрохами !!! Одноразовый агент, короче
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Геннадий
Паранойяическая агония шизофреника
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мыло замыленное
ну как дети..ей богу.....смешные......у меня сын 11ти лет, перекрывает свои косяки ..грамотней
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