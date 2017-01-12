Гражданин Таджикистана порвал паспорт в надежде получить статус беженца

«Днем 11 января при оформлении на въезд в Беларусь поезда сообщением Тересполь — Брест задержан 24-летний гражданин Таджикистана за нарушение режима госграницы. Как пояснил задержанный, при въезде в Польшу он, надеясь получить статус беженца, умышленно разорвал собственный паспорт. Пограничники Польши вернули мужчину в Беларусь», — рассказали в Госпогранкомитете.

Иностранец задержан и помещен в ИВС для дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс по ст.23.31 (нарушение режима государственной границы) КоАП Республики Беларусь. Санкции данной статьи влекут предупреждение с депортацией или без нее либо наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (с 1 января 1 БВ равна Br23) с депортацией или без нее.