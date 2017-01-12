Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Российские ученые изобрели способ лечения болезни Паркинсона
Путин отправил в отставку главу одной из республик РФ
Собчак впервые показала сына
Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 2 тысячи долларов
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Можно ли «перекормить» ребенка вниманием
В какие игрушки играют дети в Италии
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Помолчи!": Джигурда спровоцировал конфликт в "Прямом эфире"
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Рождество Христово в городах России
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
15:39 (мск), источник: БЕЛТА

Гражданин Таджикистана порвал паспорт в надежде получить статус беженца

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В железнодорожном пункте пропуска «Брест» при оформлении на въезд в Беларусь за нарушение режима госграницы задержан гражданин Таджикистана, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Источник: БЕЛТА

«Днем 11 января при оформлении на въезд в Беларусь поезда сообщением Тересполь — Брест задержан 24-летний гражданин Таджикистана за нарушение режима госграницы. Как пояснил задержанный, при въезде в Польшу он, надеясь получить статус беженца, умышленно разорвал собственный паспорт. Пограничники Польши вернули мужчину в Беларусь», — рассказали в Госпогранкомитете.

Иностранец задержан и помещен в ИВС для дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс по ст.23.31 (нарушение режима государственной границы) КоАП Республики Беларусь. Санкции данной статьи влекут предупреждение с депортацией или без нее либо наложение штрафа в размере до 20 базовых величин (с 1 января 1 БВ равна Br23) с депортацией или без нее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году
Власти Петербурга рассказали, что станет с Исаакиевским собором
Медведев обнаружил источник мировой напряженности
Эксперты прогнозируют резкий рост краж с банковских карт
Глава Минтруда защитил курильщиков и нашел работу Минздраву
Автор «досье» на Трампа пустился в бега
Брейвик заявил об усилении своих радикальных взглядов в тюрьме
Продажи автомобилей в России сократились четвертый год подряд
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Определен точный возраст Луны Новые данные были получены после анализа образцов циркона, которые собрали на поверхности Луны участники экспедиции корабля «Аполлон-14»
Кино
Ренате Литвиновой — 50: роли и качества, за которые ее обожают В честь юбилея этой уникальной актрисы и режиссера объясняем, почему никто не может оставаться равнодушным ни к ней, ни к ее киноработам
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Собчак впервые показала сына На снимке телеведущая держит малыша за руку.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь